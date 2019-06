di Matilde Andolfo

Martedì 18 Giugno 2019, 15:45

È accaduto pochi minuti fa. Il premierè giunto nella storica pizzeriain via dei tribunali 32 a. Il presidente del consiglioha voluto incontrare i ragazzi che lavorano nella pizzeria e poi si è cimentato nell'arte dellanapoletana. Gino gli ha mostrato come si prepara la classica pizza "margherita"."Fondamentale - ha detto- è l'importanza dei prodotti. La pizza e fatta con ingredienti rigorosamente proveniente dalla nostra terra campana". Il Premier si è prestato volentieri e insieme hanno preparato la margherita con pomodoro fiordilatte e olio. Poi insieme l'hanno infornata. La visita del presidente Conte è un bel segnale per Napoli, soprattutto in questo momento storico in cui si respira un'aria di tensione. Pochi mesi fa la pizzeria Sorbillo subì un attacco con una bomba carta fatta scoppiare davanti all'ingresso.