Merkel: «Ancora divergenze, ma penso che avremo un accordo sul Recovery Fund»

Meseberg, in Angela Merkel ha voluto fare il punto sul 'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel è avvenuto nel castello di, in Germania . Durante la conferenza stampa la cancellieraha voluto fare il punto sul Recovery Fund , affermando che ci sono ancora delle divergenze ma si cerca un accordo.

Merkel: «Penso che avremo un accordo sul Recovery Fund»

Sul Recovery Fund «ne parleremo venerdì. Le opinioni sono ancora in parte divergenti ma penso che arriveremo ad un accordo». Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel a Meseberg con il premier Giuseppe Conte. «Abbiamo un compito complesso, quello di approvare sia il quadro pluriennale sia varare il Recovery fund e il cosiddetto Next generation Eu. Entrambi appoggiamo queste intenzioni e questo progetto. Per quel che riguarda le proposte di Charles Michel, ognuno ha i propri interessi» ma «siamo d'accordo sulla struttura di base», ha detto Angela Merkel.

Conte: «Serve risposta Ue forte e coordinata»

«È un negoziato molto difficile, ho sempre sottolineato le difficoltà ma ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta Ue solida, forte e coordinata ». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza Stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel. «È essenziale che il Consiglio europeo dica sì subito a uno strumento e faccia in modo che la proposta sul Next generation Eu sia una risposta effettiva adeguata», ha detto Conte.



«L'Italia è per criteri di spesa chiari e trasparenti, non stiamo chiedendo fondi da utilizzare in modo arbitrario. In modo discrezionale sì, ma non arbitrario». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Meseberg con la cancelliera tedesca Angela Merkel, esortando ad arrivare quanto prima ad un accordo.



Su Atlantia ora serve una decisione, incertezza non giova a nessuno

governo. Tutti devono essere messi in condizione di conoscere i dettagli. Non mi nascondo, l'ho anticipato con alcune dichiarazioni. Tutti conosceranno i dettagli: è necessario adottare una decisione, è una vicenda che va avanti da troppo tempo. L'incertezza politica non giova né al concedente né al concessionariò. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a una domanda sulle concessioni autostradali ad Domani ci sarà questo Consiglio dei ministri, discuteremo un'informativa su questo tema. È una decisione che deve coinvolgere tutto il. Tutti devono essere messi in condizione di conoscere i dettagli. Non mi nascondo, l'ho anticipato con alcune dichiarazioni. Tutti conosceranno i dettagli: è necessario adottare una decisione, è una vicenda che va avanti da troppo tempo. L'incertezza politica non giova né al concedente né al concessionariò. Così il presidente del Consiglio,, risponde a una domanda sulle concessioni autostradali ad Aspi nel corso di una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel. In caso di revoca, ha aggiunto Conte rispondendo a un'altra domanda, «abbiamo soluzioni da offrire».











Merkel: coronavirus, da Italia straordinaria disciplina. Durante i mesi della pandemia da Covid19 che ha colpito così duramente gli italiani hanno reagito con «straordinaria disciplina». Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte. Durante i mesi della pandemia dache ha colpito così duramente gli italiani hanno reagito con «straordinaria disciplina». Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte.







