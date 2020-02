Governo, Conte incontra Mattarella sui venti di crisi. “Avviso” a Renzi

Un colloquio che doveva restare assolutamente riservato, quello di questa mattina al Quirinale Giuseppe Conte aveva infatti chiesto il faccia a faccia già giovedì scorso, subito dopo l'annuncio delle ministre di Italia Viva intenzionate a disertare il Consiglio dei ministri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 20:16

LEGGI ANCHE --> Conte e Renzi, il governo rischia la crisi? Le 5 domande chiave: dai "responsabili" a Draghi Ma il Capo dello Stato Sergio Mattarella , dopo una prima telefonata avvenuta quella sera stessa, aveva preferito dargli appuntamento per sabato mattina, in appartamento, ovvero fuori dai radar dei media in modo da non aggiungere olio sul fuoco della tensione nella maggioranza. Peccato sia stato nel pomeriggio proprio palazzo Chigi - a quanto dicono nei palazzi in queste ore difficili - a voler far sì che la notizia del colloquio uscisse. Un modo per far sentire il fiato sul collo a Matteo Renzi e ai renziani. Come a dire che il premier non se ne sta fermo mentre il senatore di Rignano tesse la sua tela per mandarlo via.​