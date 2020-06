Il premier Conte sugli Stati Generali: «Centrodestra assente? Villa Pamphili è sede istituzionale, si convinceranno»

«Il centrodestra è compatto sul no alla partecipazione agli Stati generali organizzati dal governo a Villa Pamphili», avevano fatto sapere Salvini, Meloni e Tajani, ribadendo di essere pronti a confrontarsi con il governo in qualsiasi momento, ma soltanto in occasioni e sedi istituzionali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 19:30

fuori da Palazzo Chigi si è fermato a parlare con i giornalisti riguardo gli Stati Generali in programma nei prossimi giorni, a cui l'opposizione di centrodestra ha già annunciato che non parteciperà. «Villa Pamphili è una sede istituzionale, se ne convinceranno», ha detto Conte.