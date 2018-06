Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job - the people of Italy got it right! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 giugno 2018

«Le relazioni con gli Stati Uniti sono tradizionalmente strategiche per l'Italia, andare in conflitto con i partner europei per avere un buon rapporto con la Casa Bianca è una preoccupazione che dobbiamo accantonare. Siamo riusciti a gestire sia con i partner europei che con il presidente americano alcuni passaggi delicati di questo G7». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa al termine del G7 di Charlevoix in Canada.«Ho appena incontrato il nuovo primo ministro italiano Giuseppe Conte, davvero un bravo ragazzo»: così Donald Trump su Twitter. «A breve sarà ricevuto con tutti gli onori a Washington, alla Casa Bianca. Farà un grande lavoro».«Il rapporto con Trump è stato da subito molto cordiale c'è stata una grande apertura nei miei confronti, che è stata naturalmente ricambiata. Da parte sua grande curiosità e attenzione per la nuova esperienza di governo. Nel bilaterale mi ha chiesto dettagli sulla formazione del governo. Si è congratulato e ha espresso molto entusiasmo per l'attività che ci attende. Quanto prima ci sarà un incontro con la Casa Bianca», ha aggiunto il presidente del Consiglio.«La Russia è un paese che ha un ruolo cruciale in tante crisi internazionali nell'attuale contesto geopolitico, recita un ruolo fondamentale e non possiamo prescindere dall'aprire un dialogo con la Russia, lavoreremo in questa direzione e auspico che possa sedere a un tavolo di G8», ha proseguito Conte.«Per le singole missioni» militari internazionali «valuteremo le missioni che ci vengono richieste di volta in volta. Non abbiamo valutato di disimpegnarci nelle missioni in corso. Quelle future? Speriamo non ci siano perché vorrebbe dire che non ci sono crisi nuove», ha sottolineato Conte.«Il colloquio» con Christine Lagarde, direttrice dell'Fmi, «è stato assolutamente sereno, toni distesi: nessuna preoccupazione da parte mia e nessuna da parte sua» per lo stato dell'economia italiana, ha assicurato il presidente del Consiglio.«Il governo non ce l'ha con le organizzazioni non governative, non ritiene che siano il problema», ha poi sostenuto Conte.