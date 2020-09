Conte abbraccia i genitori di Willy ai funerali: «L'Italia è con voi, vi vuole bene»

presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha abbracciato la madre e il padre di Willy Monteiro Duarte, Lucia e Armando e la sorella Milena e ha detto loro: «L'Italia è con voi, vi vuole bene» . Il feretro del giovane è uscito dal campo sportivo, dove si è celebrato il funerale, tra gli applausi. Un volo di palloncini bianchi ha salutato Willy al termine della cerimonia, sulla bara una corona di fiori bianchi.



ha aggiunto il premier Conte rivolgendosi ai giornalisti al termine della cerimonia funebre.

«Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo minimizzarla né sottovalutarla. Non possiamo degradarla a singolo episodio. Dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono alcune frange, alcune sacche sociali che coltivano la mitologia della violenza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 11:49

