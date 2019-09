Conte bis, la fiducia alla Camera: «Manovra per crescita e sviluppo». E ringrazia Mattarella

Governo Conte bis: la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che la votazione inizierà intorno alle 19.30, mentre il presidente del Consiglio ha già iniziato le sue dichiarazioni programmatiche intorno alle 11. Ci sarà una sospensione per consentirgli di consegnare il testo al Senato. La discussione generale riprenderà alle 13 e fino alle 17.30: alle 17.45 la replica di Conte e quindi le dichiarazioni di voto, infine il voto di fiducia.



Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Teresa Bellanova e Roberto Gualtieri. In un secondo momento hanno iniziato a vedersi i ministri M5S, tra cui Alfonso Bonafede, Vincenzo Spadafora e Stefano Patuanelli. Baci e abbracci soprattutto con i deputati dei rispettivi partiti - diversi ministri sono anche deputati -, ma anche incoraggiamenti tra componenti del nuovo esecutivo. In tribuna ospiti tra gli altri la fidanzata del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Virginia Saba.



CONTE TRA DI MAIO E LAMORGESE Conte è entrato nell'Aula della Camera per il suo discorso programmatico con cui chiederà la fiducia e ha preso posto tra Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, e Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno. Conte ha salutato Di Maio e stretto la mano a Francesco Boccia e Roberto Speranza seduti sotto di lui, quindi ha rivolto un gesto di incoraggiamento con le mani intrecciate alla sua sinistra, in direzione dei banchi del Pd.

«Prima di avviare le mie comunicazioni in quest'aula concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al presidente della Repubblica il quale anche in queste ultime fasi determinanti per la vita della Repubblica esercitando con scrupolo le sue prerogative istituzionali ha guidato con equilibrio e saggezza ed è stato riferimento imprescindibile per tutti», le parole con cui ha aperto il suo discorso alla Camera. Al capo dello Stato è stato tributato un lungo applauso. «Oggi ci presentiamo per chiedere a voi, rappresentanti del popolo italiano, la fiducia sul nuovo governo, che sarà mio compito guidare con »disciplina e onore«».



«Ho sempre inteso il mio ruolo come servizio al Paese e nell'esercitare il mio servizio ho cercato di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte». «Il programma che mi accingo a illustrare non è un mero elenco di proposte eterogenee, nè una sommatoria dei programmi delle diverse forze politiche della maggioranza. al contrario è sintesi programmatica, un progetto del Paese a favore dei cittadini». «Questo progetto politico segna l'inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice».



«È un programma che ha l'ambizione di costruire la società in cui vogliamo vivere noi stessi che abbiamo un pò di anni sulle spalle ma che vogliamo consegnare ai nostri figli e nipoti nella consapevolezza che il patto politico e sociale che proponiamo si prospetta necessariamente per essere sostenibile in una dimensione intergenerazionale». «Il mio progetto rappresenta elementi e caratteristiche di forte novità: nuovo in impostazione, impianto progettuale» e anche «nelle modalità di elaborazione delle risposte alle esigenze» delle persone. È necessario recuperare «sobrietà e rigore affinché i nostri cittadini possano vedere con rinnovata fiducia nelle istituzioni».



«Io e tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle persone, della diversità delle idee

. «I cittadini si attendono da noi consapevolezza del ruolo e anche un supplemento di umanità. Non possiamo deludere le loro aspettative». «Ci impegniamo a essere pazienti anche nel linguaggio, misurandolo sull'esigenza della comprensione. La lingua del governo sarà una lingua »mite«, perché siamo consapevoli che la forza della nostra azione non si misurerà con l'arroganza delle nostre parole». Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. «I cittadini ci guardano, ci ascoltano, attendono da noi una parola e un'azione all'altezza della funzione alla quale siamo chiamati», aggiunge.



All'interno di questi valori, in questa cornice di riferimento costituzionalmente caratterizzata, si ascrive la nostra azione riformatrice, racchiusa in un programma, del quale sarò il garante e il primo responsabile e che cercherò di tratteggiare - nelle sue linee essenziali - in questo mio intervento». «Come ha detto Saragat, fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano». «Sono molte le sfide che ci attendono, a partire dalla prossima sessione di bilancio, che dovrà indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, pur in un quadro macroeconomico internazionale caratterizzato da profonda incertezza».



«Abbiamo l'opportunità storica di imprimere una svolta profonda nelle politiche economiche e sociali, che restituisca una prospettiva di sviluppo e di speranza ai giovani, alle famiglie a basso reddito, oltre che a tutto il sistema produttivo. Da troppi anni l'Italia fatica ad esprimere il proprio potenziale di sviluppo». «La sfida sul piano interno è quella di ampliare la partecipazione alla vita lavorativa delle fasce di popolazione finora escluse. Esse si concentrano soprattutto tra i giovani e le donne, particolarmente nel Mezzogiorno».



«Le tensioni commerciali in atto e le conseguenti difficoltà di settori cruciali come quello manifatturiero, caratterizzato da una catena del valore ormai pienamente integrata fra i Paesi dell'Unione, ci obbligano a definire al più presto un'agenda riformatrice di ampio respiro e di lungo periodo per far crescere le migliori energie dell'Italia e per concorrere a rilanciare la crescita sostenibile, l'occupazione e la coesione sociale e territoriale in Europa».

