LEGGI ANCHE «Sono stati giorni molto intensi e non ci siamo chiusi affatti, anzi ci siamo aperti». Lo dice il premiernella conferenza stampa che chiude glidell'economia, citando 82 incontri e dicendo che ieri si è iniziato alle 8 e chiuso oltre mezzanotte i lavori.LEGGI ANCHE Inps, il presidente Tridico: «La cassa integrazione? Non l'hanno ricevuta 25mila persone»

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Giugno 2020, 20:08

Rimodulazione dell'Iva? Quando? E dove prenderete i soldi? «E' una iopotesi su cui abbiamo discusso, ma non abbiamo deciso per quella misura». E ancora:«Ci è stato presentato, e accogliamo un suggerimento, un progetto di un voucher di 500 euro per tre anni per le donne che aspirano a diventare manager. Nelle prime 100 imprese solo il 6% è guidato da donne.», dice il premier Conte.«È stato un confronto all'insegna della concretezza - ha detto Conte -, della franchezza, della operosità: abbiamo parlato di progetti concreti, ci siamo anche detti cose che non vanno. Ieri ho incontrato singoli commercianti o cittadini scegliendo tra le lettere ricevute. Abbiamo parlato di alcune misure che servirebbero nell'immediato. Il governo continua a monitorare l'emergenza economica e sociale ma abbiamo anche presentato una bozza di piano del rilancio».