consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Uno dei nodi chiave della composizione del governo riguarda la guida dell'Economia, con le parole del leader leghista Matteo Salvini che non intende cedere sulla nomina dell'economista euroscettico Paolo Savona. Ma il Quirinale avverte: «Il problema non sono i veti ma i diktat a Conte». Salvini torna poi ad attaccare l'Europa. «Intendo fare l'opposto di quello che l'Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni», ha detto il leader della Lega. Frasi che provocano agitazione nei mercati e un nuovo picco dello spread sopra quota 190. Silvio Berlusconi invece annuncia: Conte non avrà il sostegno di Forza Italia.











Berlusconi. «Tale governo non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il Movimento Cinque Stelle, sia per i programmi già annunciati, gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani». Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia in una nota. «Ne siamo tanto più convinti dopo aver sentito il prof Conte che, nell'accettare l'incarico

conferitogli dal Presidente della Repubblica, ha già annunciato la formula politica e i confini programmatici del suo governo, limitandolo a quel "contratto" fra M5s e Lega che - oltre a non avere alcun valore giuridico - è per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l'Italia e gli italiani, dalle infrastrutture alla giustizia».

Le consultazioni. Gli incontri del Presidente del consiglio dei ministri incaricato si svolgeranno oggi presso la sala dei busti a Montecitorio a partire dalle 12 fino alle 19, secondo quanto si legge in un comunicato della Camera. A chiudere i colloqui sarà l'incontro con i pentastellati.

- ore 12: componente del gruppo misto Camera «Europa-Centro democratico» e componente del gruppo misto Senato «più Europa con Emma Bonino».



- ore 12.20: componente del gruppo misto Camera «Civica popolare-Ap-Psi-Area civica».



- ore 13: componente del gruppo misto Camera «Noi con l'Italia - Usei».



- ore 13.20: componente del gruppo misto Camera Maie - Movimento associativo italiani all'estero e componente del gruppo misto senato «Psi-Maie».



- ore 13.40: gruppo misto del Senato della Repubblica.



- ore 15: gruppo «per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)» del Senato della Repubblica e componente del gruppo misto Camera «Minoranze linguistiche».



- ore 15.40: gruppo «Liberi e Uguali» della Camera dei deputati e senatori del gruppo misto Senato «Liberi e uguali».



- ore 16.20: gruppi «Fratelli d'Italia» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



- ore 17: gruppi «Partito democratico» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



- ore 17.40: gruppi «Forza Italia - Berlusconi presidente» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



- ore 18.20: gruppi «Lega - Salvini premier» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



- ore 19: gruppi «Movimento 5 stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

