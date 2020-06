Al momento «manca la prosta formale di un quadro finanziario pluriennale da Michel e l'incontro avrà una natura solo consultiva per fare emergere convergenze e dissensi. Prima di un accordo definitivo sarò in Parlamento per chiedere il vostro voto alla luce proposta formale dell'Italia». Così il premieralla Camera per l'informativa in vista del consiglio Ue.

«La decisione politica del Consiglio Ue è un obiettivo storico davanti alla peggiore crisi economica da oltre 70 anni, noi non possiamo permetterci liturgie e compromessi al ribasso, non lo permettono le vittime del Covid e le famiglie, i giovani e le imprese che affrontano. Per questa ragione politica e morale tutti gli stati membri sono chiamati a decisioni di alto profilo».Poi sostiene che «l'talia chiede che la proposta non si discosti dalla proposta della Commisisone quanto al volume delle e rimanendo fermo il principio del finanziamento straordinario a lungo termine». Però

« le posizioni degli stati membri sono ancora distanti su più punti nonostante i progressi degli ultimi mesi». Ma la Lega abbandona l'aula per protesta (mentre FdI non è mai entrata in Aula) contro la decisione di non consentire un voto sull'intervento del primo ministro.

Conte da avvocato è diventato il liquidatore del Paese

, dice il capogruppo del Carroccio Maurizio Molinari. «Dietro Piero Fassino i banchi vuoti dell'opposizione autoesclusa, Fdi e Lega, che parla ed esce senza ascoltare la replica del Presidente del Consiglio, mentre Fi resta in Aula a discutere con la maggioranza», scrive su Twitter il deputato del Pd Stefano Ceccanti pubblicando la foto dei banchi vuoti.