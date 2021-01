Conte si è dimesso, ora al Quirinale: «Grazie a tutti i ministri». Pd, M5S e Leu: compatti con lui DIRETTA

È il giorno più lungo per Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio è a Palazzo Chigi dove è iniziato il Consiglio dei ministri nel quale comunicherà le sue dimissioni, per poi recarsi al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per rassegnarle ufficialmente. Il premier, secondo quanto afferma RaiNews, dovrebbe tenere una conferenza stampa dopo l'incontro al Colle. Mattarella, dopo le dimissioni di Conte, avvierà consultazioni lampo con le forze politiche per valutare se affidare un reincarico allo stesso premier dimissionario, per un eventuale governo ter.

Leggi anche > Cosa succede: Conte ter o larghe intese?

Con questa mossa il premier conta di saltare il voto delle Camere sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in cui la maggioranza non avrebbe probabilmente retto alla prova dei numeri: l'idea è quella di una crisi lampo per far uscire allo scoperto i cosiddetti "costruttori", sebbene non sia ancora chiaro quanti siano e se ci siano davvero. Una situazione non facile per la maggioranza dopo lo strappo di Matteo Renzi e Italia viva.

La crisi al buio è dunque aperta: il calendario delle consultazioni delle forze politiche non è ancora noto ma il Capo dello Stato dovrebbe cominciare ad ascoltare le forze politiche a partire da domani pomeriggio dopo la cerimonia per il Giorno della Memoria in mattinata. «Ci sono le condizioni per rispondere all'appello del premier per allargare la maggioranza. Non c'è un'alternativa vera al Conte ter», dice la ministra Paola De Micheli. Pd, M5s e Leu fanno scudo al premier ma si dovrà capire i margini per «un governo ampio» e se possono cadere i veti incrociati con il partito di Matteo Renzi.

La diretta in tempo reale

Ore 10.11 Pd, M5S e Leu: compatti con Conte «Sostegno e compattezza». Così i capi delegazione delle forze di maggioranza, Alfonso Bonafede (M5S), Dario Franceschini (Pd) e Roberto Speranza (Leu), in Cdm dove il premier ha reso nota la volontà di dimettersi. Subito dopo la riunione il presidente del Consiglio salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni al Presidente della Repubblica.

Ore 10.01 Fedriga: spettacolo tristissimo «È un'ipotesi in campo» che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dimissionario vada al Quirinale per formare un nuovo Governo, e «l'unica credibile perché Conte possa avere un nuovo Governo a sua guida. Devo dire che è uno spettacolo tristissimo per il Paese». Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga a Mattino 5 su Canale 5. «Se la logica è - ha osservato - 'cambiamo un governo tenendo per la terza volta lo stesso presidente del Consiglio ma con la possibilità di spartirsi di più gli incarichì penso che sia un problema per il Paese, indipendentemente dal colore politico del Governo».

Ore 9.56 Conte ai ministri: mi dimetto Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato ai ministri, a quanto si apprende, la decisione di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. «Ringrazio ogni singolo ministro», avrebbe detto durante il Cdm.

Ore 9.50 Fiano: Conte è punto di equilibrio «Il presidente Conte in questo momento è il punto di equilibrio della futura proposta di governo». Lo dice Emanuele Fiano del Pd a La7.

Ore 9.44 In Cdm anche decreto Coni Sul tavolo del Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi, sarà esaminato 'fuori saccò il provvedimento sull'autonomia del Coni, un passaggio necessario e non rinviabile per evitare che l'Italia si presenti alle prossime Olimpiadi di Tokyo senza tricolore e inno di Mameli. L'esame della misura nel Cdm dove il premier Giuseppe Conte condividerà con i ministri la decisione di dimettersi viene confermata da diverse fonti di governo all'Adnkronos.

Ore 9.37 Toti: Governo salute pubblica non può essere Conte ter Per un Governo di unità nazionale il Conte Ter «in tutta franchezza non mi pare la via più lineare, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ho nessuna ruggine, non ho pregiudiziali, deciderà Mattarella». Lo sostiene il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti stamani ad Agorà su Rai 3. «Dico che non può essere l'allargamento di questa maggioranza. - commenta - Un Governo di salute pubblica vuol dire un appello a tutte le forze politiche, coinvolgere anche la Lega o chi ci vorrà stare. Poi chi non vuole, se ne tirerà fuori. Ma ritengo che i miei alleati ci debbano stare. Vuol dire ministri di alto profilo».

Ore 9.30 Berlusconi: Governo di unità oppure elezioni «Direi che è una presa d'atto della realtà: era una maggioranza che non era espressione degli elettori. Al contrario, era costituita da forze politiche che si sono combattute in modo addirittura violento. Non poteva fare molta strada un governo che non è nato né da una legittimazione elettorale né da un progetto condiviso. Un governo creato solo per impedire agli avversari di governare». Così, al Giornale, sulla crisi di governo, Silvio Berlusconi, che sottolinea: «Purtroppo tutto questo è coinciso con la peggiore emergenza sanitaria ed economica degli ultimi 70 anni. Io non ho mai sollevato polemiche, in questi mesi, per senso di responsabilità, ma era evidente che il governo non ce l'avrebbe fatta. Adesso le strade possibili sono o un governo che rappresenti veramente il Paese oppure restituire la parola agli italiani.». «Non abbiamo mai aiutato il governo, abbiamo aiutato l'Italia - precisa il cavaliere - rimanendo coerentemente all'opposizione. Abbiamo ottenuto aiuti importanti per le categorie meno tutelate, come i lavoratori autonomi, le partite Iva, i commercianti, gli artigiani, i giovani. Abbiamo fatto il possibile, dall'opposizione. Ma, naturalmente, quello che è stato fatto non basta, bisogna far ripartire il Paese. Apprezzo che il Presidente del Consiglio abbia preso atto della situazione intendere di dimettersi. È il capo dello Stato che deve indicare la strada da seguire. Il presidente Mattarella ha l'autorevolezza e l'equilibrio che sono necessari per questo difficile compito. La situazione è talmente grave che non possiamo permetterci di giocare con le formule. Un governo che fosse la riproposizione di quello attuale, spostando solo qualche ministro e reclutando qualche parlamentare del gruppo misto, avrebbe esattamente gli stessi problemi del governo in carica. Quindi non lo potremmo mai appoggiare».

Ore 9.24 Marattin (Iv): siamo compatti «Siamo assolutamente compatti, stiamo discutendo tanto, in Parlamento non ci sono soldati che prendono ordini». Lo dice Luigi Marattin a La7, rispondendo a una domanda sulle presunte divisioni in Italia viva. «Dobbiamo imparare a non avere più paura dei leader, in Italia si pensa sempre all'uomo solo al comando», ricorda l'esponente renziano.

Ore 9.11 De Micheli: per la crisi ragioni non chiare «Prima è necessario un chiarimento della posizione di Italia Viva per capire le ragioni di questa crisi. Abbiamo fatto una operazione alla luce del sole. Abbiamo fatto un dibattito in Parlamento tra Camera e Senato di quasi 24 ore e le ragioni di questa crisi non sono emerse». Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un'intervista a Radio Capital.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA