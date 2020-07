Conte: «Stasera in Cdm il nuovo scostamento di bilancio»

Lo scostamento di bilancio sarà discusso dal consiglio dei ministri previsto in serata. Lo ha confermato il premier Conte ai giornalisti lasciando il Senato dove a comunicato l'esito del vertice Ue. Interpellato sul Mes dice "Abbiamo un discorso di fabbisogno di necessità, valuteremo insieme la situazione, ma non mi chiedete ogni giorno il Mes. Basta con questa attenzione morbosa. Abbiamo il Recovery Fund".



La discussione sull'eventuale proroga dello stato d'emergenza per il Coronavirus, e sui tempi, si terrà nel corso del vertice dei capi delegazione della maggioranza in programma prima del Consiglio dei Ministri. Il Cdm, sottolineano fonti di governo, sarà dunque tutto dedicato allo scostamento di bilancio Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 21:52

