«In carcere chi evade il Fisco», l'annuncio di Conte

L'Italia come gli Stati Uniti ma anche la Germania in tema di tasse. L'annuncio viene dal premier Conte in persona: «Chi sbaglia deve pagare. Siamo favorevoli anche a pene detentive per i casi di conclamata e grave evasione. Nello stesso tempo dobbiamo alleggerire la pressione fiscale». Sul palco della Cgil a Lecce si arroventa il tema più caro alle tasche degli italiani e scatta una promessa che sa anche di assicurazione sulla durata del governo giallorosso: «In tre anni la materia fiscale va completamemte riformata in senso più amichevole verso i cittadini onesti - prosegue Conte -. Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente». Il premier aggiunge anche un altro concetto: «Le definizioni agevolate per me sono una una tantum, i condoni non posso diventare parte integrante della disciplina fiscale».



ZINGARETTI IN TV. Il tema è diventato molto caldo ieri, al punto che ne ha parlato anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. A chi gli ha domandato anche delle eventuali imposte su voli aerei e merendine (che però il ministro degli Esteri nonché capo del Movimento 5Stelle, Luigi Di Maio, sembra aver bocciato in maniera perentoria), Zingaretti ha replicato: «Le tasse le ha aumentate il governo in cui c'era Salvini, autorizzando i Comuni ad aumentare la leva fiscale - ha detto a SkyTg24 -. Questo governo si è impegnato, e lo farà, innanzitutto a non far scattare l'Iva e ad abbassare le tasse ai cittdini che dichiarano redditi medi e bassi».



CASTELLI SU FB. Interviene su Fb pure il viceministro dell'Economia Laura Castelli. «Non abbiamo cambiato idea sui grandi evasori, anzi abbiamo lavorato duro questi mesi per poter definire norme sui grandi evasori e sulle grandi frodi. Da quelle sui carburanti si stima un possibile recupero fino a 6 miliardi. Le frodi carosello esistono, in diversi settori, e le combattiamo. Con ciò che si recupera si riduce la pressione fiscale. Noi siamo pronti».

riproduzione riservata ® Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA