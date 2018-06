Ancora Conte: «Per le singole missioni» militari internazionali «valuteremo le missioni che ci vengono richieste di volta in volta. Non abbiamo valutato di disimpegnarci nelle missioni in corso. Quelle future? Speriamo non ci siano perché vorrebbe dire che non ci sono crisi nuove». Sulle Ong ha poi dichiarato. «Il governo non ce l'ha con le organizzazioni non governative, non ritiene che siano il problema».

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Dal mio punto di vista il bilancio complessivamente è positivo perché sono stati due giorni veramente intensi".Il premier ha aggiunto: «Il rapporto con Trump è stata da subito molto cordiale. Ha mostrato una grande apertura e attenzione verso questa nuova esperienza di governo. Si è congratulato e ha espresso grande entusiasmo, non c'è conflitto tra rapporto con Usa e Ue»."Non rinuncio mie prerogative. Ho ottimi rapporti con Di Maio e Salvini, ma io mi assumo la piena responsabilità di guidare questo governo e indirizzarne la politica".