Conte, auguri di Pasqua agli italiani: «Oggi non sarà come le altre volte, insieme ce la faremo»

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità». Il premier Giuseppe Conte si è affidato a Facebook per inviare gli auguri di Pasqua agli italiani. Un messaggio che racchiude le sofferenze del popolo alle prese con una battaglia al virus che si preannuncia ancora molto lunga. E un invito alla speranza.«Ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni dei nostri paesi, le strette di mano in chiesa, in piazza, al bar - aggiunge Conte - Le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto».- conclude il premier - ma non lo sarà nemmeno domani, quando stringeremo più forte quello a cui teniamo.».