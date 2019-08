Governo, Giuseppe Conte le consultazioni: oggi il premier incaricato incontra FdI, Lega, Pd e M5S

Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è da qualche minuto giunto a Montecitorio dove, dalle 9.30, riprendono le consultazioni per la formazione del nuovo governo. La prima delegazione ad essere ricevuta da Conte in Sala Busti sarà quella di Fratelli d'Italia. In base al calendario, dopo Fratelli d'Italia toccherà alla Lega (alle 10.30), a Fi (11.30), al Pd (12.30). Le consultazioni verranno chiuse con l'incontro, alle 13.30, con il M5S Venerdì 30 Agosto 2019, 09:22

