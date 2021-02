Consultazioni, si chiude il secondo giro: Draghi vedrà tutti i partiti maggiori. Verso il sì al nuovo Governo

Continuano le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con le forze politiche: quasi tutti i partiti e schieramenti dovrebbero optare per il sostegno al suo Governo che sta per nascere, sebbene non sia ancora chiaro chi saranno i ministri. Il secondo giro di consultazioni si conclude oggi: nella giornata di ieri l'ex presidente della Bce ha incontrato gli schieramenti minori tra cui Azione, +Europa e gruppo per le autonomie: oggi tocca a tutti gli altri, compresi i partiti più grandi come Pd, Fdi, Forza Italia, Lega e M5S.

Consultazioni, il calendario di oggi

ore 11/11.30, gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico del Senato;

ore 11.45/12.15, gruppo Liberi e uguali della Camera e Liberi e uguali del Senato;

ore 12.30/13 gruppo Italia viva della Camera e Italia viva-Psi del Senato;

ore 13.15/13.45 gruppo Fratelli d'Italia di Camera e Senato;

ore 15/15.30 gruppi Pd di Camera e Senato;

ore 15.45/16.15 gruppi Forza Italia-Berlusconi presidente, della Camera e Forza Italia-Berlusconi presidente-Udc, del Senato;

ore 16.30/17, gruppi Lega-Salvini premier, della Camera e Lega-Salvini premier e Partito sardo d'azione, del Senato;

ore 17.15/17.45, gruppi Movimento 5 stelle di Camera e Senato.

Lunedì 8 e martedì 9 febbraio secondo giro di #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi con le delegazioni delle forze politiche. Il calendario completo degli incontri: https://t.co/MOLg0L2I3A (2/2) #OpenCamera pic.twitter.com/qaYkZR1dNQ — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 6, 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA