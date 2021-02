Consultazioni, Draghi a Montecitorio: nel pomeriggio al via il secondo giro. Domani vedrà Lega, Pd e M5S DIRETTA

Entra nel vivo, con il secondo giro di consultazioni da oggi a domani pomeriggio, la formazione del governo guidato da Mario Draghi. L'ex presidente della Bce è ripartito stamattina da Città della Pieve alla volta di Montecitorio dove dalle 15 incontrerà i piccoli partiti. Se la ricerca di una maggioranza non è più nei pensieri del professore, i nodi da sciogliere non mancano, dalla definizione del programma alla formazione della squadra di governo.

Dopo aver ascoltato e preso appunti, lasciando intendere poco sulle sue mosse, ora le forze politiche si aspettano di capire come Draghi ha intenzione di muoversi cercando di fare sintesi tra le priorità del paese e le richieste dei partiti. Partiti che in alcuni casi si ritroveranno per la prima volta a governare insieme, come nel caso del Pd e della Lega, e di Fi insieme a M5s. Tutti dichiarano di non mettere veti e di essere pronti alla collaborazione ma fondamentale sarà l'indirizzo che darà il premier incaricato. Che potrebbe sciogliere la riserva al Quirinale già domani sera o mercoledì per giurare, nelle migliore delle scalette, entro venerdì 12.

Il programma di oggi delle consultazioni

Si parte oggi dalle 15 con il gruppo Misto della Camera, poi il Movimento italiani all'estero, Azione, +Europa, i radicali, Noi con l'Italia, Cambiamo, Centro democratico e si chiude alle 17,30 con le Autonomie. Martedì il clou dalle 11: i primi a sedersi di nuovo al tavolo con Draghi saranno i cosiddetti 'responsabili', poi Leu, Italia viva, Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Consultazioni, le notizie in tempo reale

Ore 11.44 Tajani: al voto quando sarà sconfitto il virus «È chiaro che con il governo Draghi non nasce una nuova maggioranza: quando si andrà a votare, una volta sconfitto il coronavirus, il centrodestra si presenterà insieme». Lo ha detto il vicepresidente di Fi Antonio Tajani a L'Aria che tira su La7 dove aggiunge: «Io rispetto Meloni: certo avrei fatto un passo in più ma ha fatto comunque un discorso di grande responsabilità. Non c'è un arroccamento da parte di FdI».

Ore 11.01 Draghi arrivato a Montecitorio Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è giunto a Palazzo Montecitorio, dove nel pomeriggio avrà inizio il secondo giorno di consultazioni per la formazione del nuovo governo.

Ore 10.40 Di Battista: Draghi onesto, ma lo contrasto politicamente «Sia chiaro, non ho dubbi che il Professor Draghi sia una persona onesta, preparatissima ed autorevole. Questo non significa che lo si debba appoggiare per forza. Io contrasto Draghi non sul piano personale ma su quello politico. E, ripeto, non cambio idea. Oltretutto l'assembramento parlamentare che si sta delineando è l'antitesi della Politica. Vi invito, senza pregiudizi, a leggere quel che scrivevo sul Professor Draghi il 31 agosto scorso». Così Alessandro Di Battista in un post su Facebook. «'Draghi non è cambiato, non si è convertito all'interesse generale, non ha preso coscienza delle perversioni del liberismo. D'altro canto un capitalista finanziario è per sempre. Semplicemente vuole fare il Presidente della Repubblica e per arrivare al Quirinale è disposto persino a guidare un governo di unità nazionale (Dio ce ne scampi) se gli venisse richiesto'. Sono parole che ho scritto cinque mesi fa. Le scrissi quando ebbi la sensazione che si stesse lavorando ad un governo Draghi. Ripeto. Si può rispettare un uomo anche facendo opposizione. Io la mia scelta l'ho presa, e vado fino in fondo», conclude l'esponente M5S.

Ore 10.22 Messina (Intesa SP): con Draghi spread a 50-60 punti «Un Governo Draghi, che può accelerare la crescita del nostro Paese e aumentare le riforme per avere una crescita sostenibile nel futuro, può portare lo spread a 50-60 punti, in linea con il Portogallo». Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sp, in un'intervista a Bloomberg. «Questo - ha aggiunto - sarà molto positivo per il settore bancario ma anche per tutta l'Europa, non solo per l'Italia».

Ore 10.01 Fassina: inverosimile veto di Conte alla Lega «Non credo alle notizie di un veto di Giuseppe Conte sulla presenza della Lega nella maggioranza per il governo Draghi. Se vi fosse, sarebbe un grave errore politico. Perché contraddirebbe l'impegno, generoso e intelligente, espresso nei giorni scorsi dal presidente Conte per la costruzione del governo Draghi». Lo ha dichiarato Stefano Fassina, deputato di Leu, a «Omnibus» su La7. L'ipotetico veto del premier uscente, «contraddirebbe il mandato affidato dal Quirinale a Draghi per un governo del presidente, potenzialmente aperto a tutti i partiti presenti in Parlamento, per affrontare le tre emergenze ineludibili di fronte all'Italia: democratica, sanitaria e economico-sociale. Perché contraddirebbe il profilo super partes di Mario Draghi, naturalmente aperto, data la natura del mandato ricevuto e la sua storia, a raccogliere le disponibilità della Lega e, se vi fosse, anche di Fratelli d'Italia» ha concluso Fassina.

Ore 9.30 Giulia Grillo (M5S): Draghi non può fare tutto da solo «È un momento drammatico per il nostro paese. Governo politico non è sinonimo di poltrone. Le prossime scelte dovranno essere orientate tenendo presente che Draghi non potrà fare tutto da solo. È stato a lungo lontano dall'Italia e non conosce dall'interno il viscidume di una parte, forse consistente, della politica italiana. Dobbiamo aiutare Draghi a compiere le scelte giuste, ad attuare il Recovery Plan e il piano vaccini avendo presenti salute, ambiente, territorio, lavoro, famiglie, istruzione e sviluppo sostenibile. Per fare questo dobbiamo usare tutto il nostro peso politico e fare tesoro della precedente esperienza di governo, creando con tutte le forze democratiche, che hanno a cuore le sorti del paese, un fronte compatto, unito e coeso». Così Giulia Grillo in merito all'Assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle.

