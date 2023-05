Comunali, trionfa il Centrodestra e Salvini si scatena sui social: «Ottimo effetto Schlein...»

Lo scorso marzo Elly Schlein è stata proclamata nuova segretaria del Partito Democratico e il Centrosinistra ha accolto il suo arrivo con positività. "L'effetto Schlein" (annunciato a più riprese) adesso, però, diventa oggetto di scherno da parte di Matteo Salvini.

Le elezioni comunali, infatti, sono un vero e proprio successo per il Centrodestra che strappa la roccaforte rossa di Ancona e avanza in Sicilia. Un trionfo oggetto di dibattito per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Silvio Berlusconi che si sono incontrati dopo il lungo ricovero del leader di Forza Italia. Ma anche motivo di celebrazioni social per Salvini che si scatena su Twitter e lancia la frecciatina alla segretaria del Pd.

Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquiste di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del… pic.twitter.com/YP7rKsxjRm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 29, 2023

Stando a quanto si apprende, il faccia a faccia tra i due avvenuto ad Arcore è stata «l'occasione per analizzare con grande soddisfazione i successi dei primi 6 mesi di governo e per commentare gli eccellenti risultati delle elezioni amministrative, che sono assolutamente confortanti per il centrodestra».

Ma a risaltare è l'ironia utilizzata da Matteo Salvini sui social. «Straordinari risultati per la Lega e il Centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquiste di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi. Non c’è che dire: un ottimo 'effetto Schlein'», ha commentato il numero uno del Carroccio.

