Donne, il Codice rosso diventa legge. Le novità da stalking a revenge porn

asso avanti per proteggere le donne e i loro figli

Bongiorno:

«Credo che sia il massimo che si potesse fare a livello legislativo, perché per adesso abbiamo avuto prova che troppe donne fanno la denuncia e vengono abbandonate. Adesso imponiamo di sentire le donne entro tre giorni. Potranno entro tre giorni chiedere e ottenere giustizia». Lo dice in sala stampa del Senato il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno subito dopo il via libera al ddl Codice rosso.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 18:30

, via libera definitivo delal Ddl sulla tutela delle, il cosiddetto. Il provvedimento, che ha incassato l'ok definitivo del Parlamento e che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sarà quindi legge, ha ottenuto 197 sì e 47 astenuti. Tra gli astenuti Leu e Pd.La legge sul Codice rosso è stata approvata in via definitiva dal. Obbligo di ascoltare una donna entro 3 giorni dalla denuncia, inasprimento delle pene per i reati di, eliminazione delle attenuanti per il, introduzione di nuovi reati come il '' e la deformazione permanente del volto: sono tutti passi avanti fondamentali per proteggere le donne e i loro figli. Oggi lo Stato dice ad alta voce: 'le donne non si toccano!'«. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.«Grazie all'approvazione del Ddl Codice rosso finalmente saranno comminate pene per chi costringe bambine o ragazze ai matrimoni forzati anche compiuti all'estero. Un segnale dovuto, necessario per contrastare un fenomeno terribile e di drammatica attualità purtroppo anche in Italia». Lo sottolinea Erika Stefani, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. «Era il Giugno del 2016 quando per la prima volta ho presentato un disegno di legge in materia che ha sollevato il tema e svelato situazioni drammatiche che avvenivano sotto i nostri occhi. Finalmente grazie alla Lega che ha avuto il coraggio di affrontare il tema con serietà e fermezza il nostro Paese avrà una norma di civiltà che punisce costumi brutali», aggiunge il ministro.