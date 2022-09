Claudio Lotito eletto in Molise al Senato

di Redazione web

Arrivano i primi verdetti nei singoli collegi del Senato, il primo a essere scrutinato, secondo i primi dati reali elaborati da Quorum per SkyTg24: Claudio Lotito è stato eletto in Molise per il centrodestra. Lotito, in corsa in un collegio che alla vigilia era ritenuto blindato per il centrodestra, ha superato Ottavio Balducci del M5S, Rossella Gianfagna del centrosinistra.

