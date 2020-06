Sindaco di Roma? Il centrodestra pensa al presidente della Lazio Claudio Lotito

Un'idea. Una suggestione. O, secondo altri, addirittura qualcosa di più concreto. Ma se ne parla, eccome se se ne parla. L'idea è di quelle che però già fanno discutere: candidare Claudio Lotito, presidente della Lazio, a sindaco di Roma. La tentazione ha fatto capolino nei pensieri del centrodestra romano, impegnato a scegliere il candidato migliore da contrapporre alla Sindaca Raggi, che proprio in questi giorni sembra impegnata a far partitre la corsa bis al Campidoglio.



Il Presidente della Lazio, dal canto suo, in passato, non ha mai esplicitamente escluso la cosa. Anzi, intervistato proprio da Leggo, si era detto pronto a mettere a disposizione della città la propria esperienza. «Ho un grande senso civico» - aveva detto. Difficilmente si sottrarrebbe se gli fosse chiesto di dare un contributo: «Ho una visione della Repubblica di Platone dove tutti quelli che potevano dare un contribuito si dovevano mettere a disposizione della comunità».



Dopotutto Claudio Lotito nelle ultime elezioni politiche, quelle del 2018, si è candidato al Senato con Forza Italia, non risultando eletto per una manciata di voti. E la sua passione per la politica è cosa nota.



La suggestione, quindi, esiste, e soprattutto in alcuni esponenti di Forza Italia viene incoraggiata, così come non esiste una dichiarata ostilità da parte della Lega. Tanto è vero che recentemente c'è stato un incontro tra Lotito e Matteo Salvini, e non è improbabile che i due, almeno stando ai rumors dei cosiddetti bene informati, abbiano toccato anche la questione Campidoglio.



Quel che è certo è che dalle parti di Fratelli d'Italia, che segue ovviamente il dossier Comunali di Roma con una certa attenzione, si fa notare che, qualora l'ipotesi Lotito prendesse corpo, a quel punto spetterebe al partito di Giorgia Meloni indicare il candidato presidente alle prossime regionali del Lazio. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 11:13

