La Cirinnà insultata su Twitter: «Spero che un cancro ti maciulli». La sua risposta è esemplare

La senatrice del Pdè una delle tante vittime di insulti via social dei leoni da tastiera: una sua hater, dal nome, le ha "pacatamente" augurato un cancro via Twitter. «Ti auguro un carcinoma polmonare che ti maciulli», il messaggio della hater alla senatrice, che con ironia e senza scomporsi ha però risposto per le rime, dimostrando grande calma e carattere.«Grazie!! ma stia tranquilla sono stata operata già 2 volte alla mammella sinistra e sono ancora qui - la risposta della Cirinnà all'inaccettabile insulto - Conosco il dolore e la paura di morire. Piuttosto lei rifletta su quanto odio ha dentro di se, quello si che può farla del male. Io la ignoro felicemente». La Cirinnà deve la sua notorietà principalmente alla legge sulle, approvata qualche anno fa con il governo di centrosinistra.