Chi è Marta Cartabia, il nuovo ministro della Giustizia: è stata la prima donna presidente della Consulta

Marta Cartabia è il nuovo ministro della Giustizia. È stata la prima donna presidente della Corte costituzionale. Approdata alla Corte nel 2011 su nomina dell'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano, dal 2014 vicepresidente, Cartabia è docente di diritto costituzionale e ha un profilo internazionale per studi e pubblicazioni. Originaria della provincia di Milano, ha 57 anni ed è stata i più giovani presidenti che la Consulta abbia avuto.

L'estate del 2019, prima della nascita del Conte bis, Cartabia aveva sfiorato un altro primato. Il suo nome era circolato come possibile premier di un governo di transizione e se la cosa fosse andata in porto sarebbe stata la prima donna nella storia italiana a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio. Il suo nome era stato ventilato anche come possibile premier del nuovo governo prima della scelta di Mario Draghi. Sposata e madre di tre figli, alla Consulta è stata relatrice di importanti sentenze, come quelle sui vaccini e sull'Ilva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 20:35

