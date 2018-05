Giuseppe Conte era stato presentato da Luigi Di Maio come futuro ministro dei cinque stelle per la Pubblica Amministrazione. Tanto stretto il suo rapporto con il leader del M5s che Di Maio gli ha dato l'incarico di scrivere il programma elettorale sulla giustizia e lo ha ingaggiato come suo legale di fiducia.



Nato a Volturara Appulla (Foggia), 54 anni, sposato e poi separato, con un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove è il titolare di un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato. Il suo curriculum accademico riempie parecchie pagine: laurea in Giurisprudenza all'Università di Roma, poi una sfilza di master in giro per il mondo (Yale, Vienna, Sorbona, New York University).



Nel 1988, l'anno della laurea, era già stato inserito nella commissione istituita a Palazzo Chigi per la riforma del codice civile. Ha un passato a sinistra («Ma oggi penso che gli schemi ideologici del 900 non siano più adeguati», dice) e si propone di abolire le leggi inutili, sfoltire la burocrazia e rafforzare la normativa anti-corruzione, oltre a riformare la scuola.

