Cecile Kyenge contro il Natale, torna la bufala sull'ex ministra che vorrebbe vietare le celebrazioni

«Ti faccio diventare famoso»: così un 35enne finto talent scout adescava e violentava bambini, arrestato​

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

si avvicina inesorabilmente e, incredibile ma vero, torna puntualissima anche quest'anno l'ennesimache riguarda, l'del governo di Enrico Letta da sempre accusata di voler favorire un'immigrazione selvaggia e di attentare ai valori della cultura e della tradizione italiana. Come sempre, però, il contenuto di link e immagini 'macro' diffusi sui social non corrisponde di certo alla realtà.Anche quest'anno, infatti, sui social sono già spuntati link e foto in cui, esponente del Pd di origini congolesi, vieneperché queste andrebbero a ferire la sensibilità degli immigrati che professano religioni diverse da quella cristiana. Smentire con i fatti queste bufale sembra non bastare: c'è sempre qualcuno che, approfittando dell'ingenuità di molti utenti, decide di far leva sugli istinti peggiori per diffondere notizie false e che hanno come unico obiettivo quello di screditare un personaggio politico non gradito.Anche in questi giorni, nonostante manchi oltre un mese a, qualcuno ha pensato bene di diffondere, ancora una volta, la bufala dicontro la festività cristiana che celebra la nascita di Gesù Cristo. Questo perché, erronamente, molti pensano che Cecile Kyenge sia una donna musulmana. Nulla di più lontano dalla realtà, dal momento che l'ex ministra è di...