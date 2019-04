«Non è stato discusso il decreto crescita» in Cdm, «dunque non si è potuto stralciare nulla, meno che meno il salva Roma».

Alla riunione, che deve ancora iniziare, ci sono tutti i ministri della Lega ma sono diverse le assenze tra i 5 Stelle, a cominciare appunto da Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di DiMartedì.

Se lo stralcio è concordato con Di Maio? Io concordo con chi c'è, non con chi non c'è

. A chi gli domanda del perché dell'assenza della gran parte dei ministri M5S in Cdm,

chiedetelo a loro, non a me

, taglia corto il leader della Lega.

Quando si parla di crescita è importante esserci

E a chi gli chiede se ha parlato del caso con il titolare del Mit Danilo Toninelli, Salvini replica: «Toninelli non c'è».

Nessuna crisi di governo, l'Italia ha bisogno di un governo per 4 anni», ribadisce Salvini. «Il mio rapporto è con il M5S è buono, non ho tempo e voglia per litigare con nessuno», aggiunge.

È caos sulche alla fine resta fuori dal dl crescita all'esame del. «Ci sarà un provvedimento ad hoc per tutti i comuni», dice Salvini, che assicura che lo stralcio del provvedimento è stato concordato con i presenti a Palazzo Chigi (tra questi non c'è Di Maio, che però sarebbe in arrivo). Ma fonti M5S smentiscono il leader della Lega:«Il salva Roma è fuori dal dl crescita. Ci sarà provvedimento ad hoc per tutti i comuni», ha detto Salvini, arrivato a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri.«per ora resta al suo posto. Ho fiducia nella magistratura».