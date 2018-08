rivela come «oggi alle 11.46 in pieno svolgimento dei funerali di Stato per alcune delle vittime del Ponte di Genova e senza alcun rispetto per i morti, numerosi giornalisti, tra cui anche quelli del servizio pubblico Rai, hanno ricevuto da Casalino un messaggio riferito ai presunti fischi a esponenti Pd, notizia peraltro non confermata da molti dei presenti e dai video. Casalino scrive: 'sono curioso di leggere i giornali domani'. Siamo di fronte a un caso gravissimo di utilizzo di una funzione pubblica per interessi di partito».Per Anzaldi Casalino dimostra così «la totale inadeguatezza del portavoce di Palazzo Chigi a interpretare un ruolo senza la partigianeria incompatibile con una figura che è pagata da tutti gli italiani e non da un partito o da una società privata». «Qualora l'invio del messaggio di Casalino venisse confermato, Conte allontani immediatamente Casalino da Palazzo Chigi», conclude Anzaldi che tuttavia sui social pubblica uno screenshot del messaggio contestato.