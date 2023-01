Caro carburante, Giorgia Meloni: «Con il taglio delle accise non ci sarebbero stati altri aiuti»

di Redazione web

Dopo l'impennata dei prezzi di benzina e diesel, a pochi giorni dal taglio delle accise di 18 centesimi al litro, il capo del governo, Giorgia Meloni, sulla sua rubrica Facebook, l'Agenda di Giorgia, risponde alle polemiche sul caro carburante. Caro carburanti? Facciamo chiarezza, è il titolo della rubrica in cui Meloni spiega le ragioni che non hanno permesso un taglio definitivo delle accise.

Taglio accise nel futuro

«Purtroppo stiamo affrontando una situazione emergenziale, che ci impone di fare alcune scelte. Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina....ma sono speranzosa che prima o poi faremo un taglio strutturale, non temporaneo delle accise, ma questo necessita di una situazione diversa e della crescita economica di questa nazione...» spiega la presidente del consiglio sul canale Facebook in cui ha inaugurato subito dopo la sua elezione la rubrica L'agenda di Giorgia.

Giustizia sociale

«Abbiamo messo le risorse su altre cose per due ragioni. Il taglio delle accise sulla benzina aiuta tutti, chi ha utilitaria e auto di lusso, che consuma più benzina. Anziché spalmare 10 miliardi di euro, li abbiamo usati per chi ha più bisogno, chi fatica a pagare le bollette, chi ha salario basso, chi ha dei figlio, la nostra è stata una scelta di giustizia sociale» ha detto ancora Giorgia Meloni, che sta monitorando il prezzo della benzina, e invita ad usare le app per monitorare il prezzo più basso ai distributori.

Prezzo 2,5 euro è falso

«Il prezzo medio del taglio delle accise nel precedente governo era di 1.885 euro, il 27 giugno era di 2.073 euro, il primo agosto di 1.877. Allora posso anche capire che il prezzo ora è alto ma dove era la stampa quanto il prezzo della benzina era a 2.077 euro. Io non ricordo negli anni precedenti le campagne di questi giorni. Poi ci sono le storture e bisogna intevenire» afferma ancora la premier Meloni in un video sui social.

E ancora. «Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise».

