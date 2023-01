Caro carburante, prorogato bonus benzina da 200 euro per i lavoratori dipendenti: le decisioni del governo

Caro carburante, il Consiglio dei ministri approva il decreto che prevede la proroga dei bonus benzina per i lavoratori dipendenti, fino a un massimo di 200 euro. Firmato l'accordo sulla trasparenza, che che prevede l'obbligo per gli esercenti di esporre i cartelli con il prezzo medio nazionale accanto a quello di vendita, pena sanzioni fino alla sospensione dell'attività. I fornitori in autostrada devono avere un tetto che sarà fissato da una norma.

Cosa ha deciso il Cdm

Il 15esimo Consiglio dei ministri del governo Meloni è stato convocato nel tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio. Diverse le decisioni prese sulla crisi per il caro carburante. Ogni distributore ha l'obbligo di mostrare un cartello con il prezzo medio stabilito dal ministero dell'Ambiente ogni giorno, accanto al proprio prezzo. In caso di violazione ci saranno delle sanzioni, in caso di recidiva sospensione dell'attività per un periodo tra un minimo di 7 e un massimo di 90 giorni. Lo prevede il decreto varato oggi dal governo.

I fornitori in autostrada devono avere un tetto che sarà fissato da una norma. Sarà irrobustita la collaborazione con la Gdf per avere più controlli, verrà istituita una Commissione di allerta rapida sui prezzi, all'interno dell'Antitrust. Il Cdm ha approvato inoltre un decreto che rinnova per il primo trimestre 23 buoni benzina per un valore massimo di 200 euro per lavoratore dipendente. A proporre la proroga, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.

