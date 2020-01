«Inutile finanziare un hospice, lì la gente muore», le parole choc del consigliere comunale

Venerdì 24 Gennaio 2020, 12:31

Parole choc quelle di, esponente di maggioranza tra le fila dpresidente della Commissione cultura di. Passalacqua avrebbe affermato che sarebbedal momento che in quelle strutture la gente muore, lasciando intendere che il tipo di servizi che viene fornito è come se fosse "sprecato".«Come mai si continuano a dare fondi a un ente come l’hospice Il Gelso, già supportato da Asl e altre istituzioni, piuttosto che ad altri. Lì, in fondo, la gente muore...». Sono queste le parole pronunciate nel corso di una Commissione Affari Istituzionali in cui si discuteva sulla struttura. Il Gelso, infatti, luogo molto caro ai cittadini, è un hospice che cerca di dare sollievo ai malati terminali di tumore nelle loto ultime settimane di vita.Passalaqua ha poi insistito spiegano il suo punto di vista e l'inutilità di fondi a strutture simili: «Io non capisco tutte queste raccolte fondi e non vedo perché non si faccia beneficenza anche ad altri. Ci sono tante altre strutture che hanno bisogno di fondi, pensiamo ai bambini». Le sue dichiarazioni, unite a quelle dello scorso aprile contro i partigiani, hanno infiammato il web che ne ha chiesto le immediate dimissioni. Molti consiglieri di minoranza hanno definito le sue dichiarazioni come vergognose e lo hanno invitato a dimettersi.