Carlo Rovelli escluso dalla fiera del libro di Francoforte. Crosetto: «Lasciatemi fuori dalle polemiche»

Carlo Rovelli avrebbe dovuto rappresentare l'Italia all'inaugurazione della Fiera del libro di Francoforte 2024, edizione in cui il nostro Paese sarà ospite d'onore. Ma il fisico si è visto annullare l'intervento dopo le polemiche seguite al suo intervento al concertone del primo maggio.

«L'Italia mi ha chiesto di rappresentarla alla cerimonia di apertura della Fiera del Libro di Francoforte, ma siccome ho osato criticare il ministro della Difesa, il mio intervento è stato cancellato», ha scritto su Facebook.

Carlo Rovelli e la lettera di Riccardo Franco Levi

Carlo Rovelli rende nota su Facebook una lettera ricevuta da Ricardo Franco Levi, commissario straordinario del governo per la Buchmesse 2024 che vedrà l'Italia come ospite d'onore: «Il clamore, l'eco, le reazioni che hanno fatto seguito al suo intervento al concerto del 1 maggio mi inducono a pensare, mi danno, anzi, la quasi certezza, che la sua lezione che così fortemente avevo immaginato e voluto per la cerimonia di inaugurazione della Buchmesse con l'Italia Ospite d'Onore diverrebbe l'occasione non per assaporare, guidati dalle sue parole, il fascino della ricerca e per lanciare uno sguardo ai confini della conoscenza, ma, invece, per rivivere polemiche e attacchi», si legge nella lettera di Riccardo Franco Levi.

Carlo Rovelli al centro delle polemiche

«Ciò che più di ogni altra cosa sento il dovere di evitare - e di questo mi prendo tutta, personale la responsabilità - è che un'occasione di festa e anche di giusto orgoglio nazionale, si trasformi in un motivo di imbarazzo per chi quel giorno rappresenterà l'Italia.

