Carlo Calenda "striglia" Matteo Renzi su Twitter: «Non mi rispondi al telefono, devo chiedere ad Obama di metterci una buona parola»

di Marco Esposito

Matteuccio bello però tocca che rispondi al telefono se vogliamo fare questa roba. Che devo fare, chiedo intercessione a Obama? Su diamoci una mossa. https://t.co/86oHyMHxL2 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 14, 2020

Bene ⁦@matteorenzi⁩. Troviamo un candidato da sostenere insieme in Puglia contro Emiliano e il centrodestra anche con ⁦@Piu_Europa⁩. Adelante. pic.twitter.com/3Ky98k1q6i — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 14, 2020

Martedì 14 Gennaio 2020, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non è il tipo che le manda a dire. Soprattutto su Twitter il leader di Azione, il partito da lui fondato insieme apoche settimane fa, non usa mezzi termini e sembra adorare parlare in modo diretto sia ai suoi follower sia agli altri leader politici. Questa volta nel mirino dell'ex ministro dello sviluppo economico è finito. L'ex premier e Calenda, infatti, sembrano condividere il medesimo giudizio negativo nei confronti del governatore della Puglia, che ha appena vinto le primarie del PD per tornare a candidarsi - nuovamente - a governatore. Proprio per questo motivo, Calenda aveva sollecitato Renzi a sentirsi telefonicamente, per creare un fronte comune contro il comune nemico. Ma, a quanto scrive Calenda, Matteo Renzi non risponde alle sue telefonate.Nel corso della giornata, infatti, Calenda aveva incoraggiato Matteo Renzi a fare fronte comune in Puglia per battere Emiliano. Aveva preso una dichiarazione di agenzia dell'ex segretario del Pd e lo aveva invitato a costruire una coalizioneA quanto pare, almeno stando a quanto scrive Calenda, Renzi non avrebbe risposto alle sue telefonate per costruire questa alternativa. A questo punto non resta che aspettare la risposta di Renzi...