Nicola Zingaretti

«Amici ed ex compagni, vi siete rotti o no degli ultimatum di chi ci chiamava il Partito di Bibbiano?! Quanti schiaffi dovete prendere prima che vi torni la voglia di combattere?. Come si dice a Roma: apriamoli come le cozze» lo scrive su Facebook l'europarlamentare Carlo Calenda , appena uscito dal Pd.