Carlo Calenda rivela: mia moglie è malata, per questo non posso lasciare Roma

Devo una spiegazione, ora che ILVA è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell’unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della Leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 8 settembre 2018

Con mia moglie Violante all’iniziativa di @komenitalia. Viola ha appena finito di curarsi per un tumore al seno scoperto per tempo. La prevenzione fa la differenza e Il ruolo delle famiglie e dei mariti/compagni è fondamentale durante e dopo le cure. pic.twitter.com/7NIm3dDLyi — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 13 aprile 2018

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, già ministro dello Sviluppo durante il governo Gentiloni, rivela suun dramma personale che sta vivendo da tempo. Sua moglie ha nuovamente la«Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell'Unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma». Comunque su Twitter l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda assicura «Oh ma non è che sparisco. Continuo a combattere per le mie idee e contro questo governo. Dopo figli e moglie e con qualche limitazione in più rimane una priorità . Adelante», dice rispondendo a un follower.Nel meso di Aprile del 2018 Calenda, sempre su twitter, aveva rivelato che la moglieViola era stata male e che aveva da poco finito le cure per un tumore. Il tuto corredato da una bella foto di loro due insieme.