Calenda e Letta, iniziato il vertice alla Camera. Il leader di Azione: «Qui con spirito costruttivo»

«Veniamo con spirito costruttivo, non é difficile se c'é la volontà». Cosi Carlo Calenda entrando alla Camera per l'incontro con Enrico Letta e Benedetto Della Vedova.

Dunque, è iniziato al gruppo Pd della Camera l'incontro fra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione. Per il Pd partecipano anche le capigruppo di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, e il coordinatore della segreteria, Marco Meloni. Per Più Europa ci sono Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi.

«Speriamo come Forza Italia di arrivare vicino al 20% e anche oltre. Si deve vincere e io credo che ce la faremo»: il presidente azzurro Silvio Berlusconi lo ha spiegato all'apertura della campagna elettorale del partito a Bergamo che è partita ieri sera da Brignano a cui, come riportano l'Eco di Bergamo, dal Giornale e dalle pagine locali del Corriere, ha telefonato. «Non sono riuscito ad esserci - ha spiegato ai presenti, a partire dall'onorevole Alessandro Sorte - perché ho registrato venti messaggi televisivi da mandare tutto agosto. Una pillola al giorno leva il medico di torno; una pillola del nostro programma al giorno dovrebbe levare di torno i signori della sinistra».

«Emma Bonino dice NO a Matteo Renzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio costruire il #TerzoPolo anziché vivere di rancori personali». Lo scrive in un tweet Maria Elena Boschi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 12:53

