“Qui ebrei”, Bruno Astorre affigge cartello "Siamo tutti ebrei" sulla porta di casa

#SIAMOTUTTIEBREI è la scritta che ho affisso sulla porta di casa mia in risposta a quanto avvenuto a Mondovì in provincia di Cuneo,dove è comparsa la scritta ‘Juden Hier’ come nelle città tedesche durante il nazismo. #mondovi https://t.co/nOuaD5Sq73 pic.twitter.com/z2gsG1gibo — Bruno Astorre (@BrunoAstorre) January 24, 2020

Venerdì 24 Gennaio 2020, 17:28

“Siamo tutti ebrei” è la scritta che il segretario del, il senatoreha affisso sulla porta della sua abitazione, in provincia di Roma, come segno di solidarietà con la famiglia disulla cui abitazione, a Mondovì in provincia di Cuneo, è comparsa la scritta ‘Juden Hier’ come nelle città tedesche durante il nazismo.Un’affissione che Astorre, non ebreo, ha poi lanciato in un hashtag sui social per condannare “il gesto folle con cui si è voluto colpire la comunità ebraica, la storia, la memoria non soltanto di Lidia Beccaria deportata nel terribile campo di concentramento tedesco di Ravensbruck riservato alle donne, ma tutti noi, e milioni di donne - conclude Astorre - uomini e bambini che hanno sofferto pene indicibili e perso la vita per mano dei nazifascisti”.