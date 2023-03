Bruno Astorre, la morte sconvolge la politica: dal premier Meloni a Gualtieri, il cordoglio social

La morte di Bruno Astorre, senatore Pd e segretario regionale del Lazio, scuote la politica italiana. Il 59enne è morto oggi, venerdì 3 marzo, mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. La notizia si è rapidamente diffusa negli ambienti della politica e in tanti si sono radunati in via dei Cenci. Ma non solo. Sui social network, infatti, molti esponenti politici di varie fazioni hanno voluto esprimere il loro cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Ipotesi suicidio

Nel palazzo del Senato sono entrati gli uomini della polizia scientifica per i rilievi, insieme al dirigente dell'ispettorato della Polizia di Stato. Anche la moglie di Astorre, la sindaca di Frascati Francesca Sbardella, è arrivata sul posto non appena saputo dell'accaduto. L'ipotesi è che possa essersi trattato di suicidio: negli ultimi mesi Astorre era afflitto da problemi personali. Una notizia che ha turbato fortemente il mondo della politica italiana.

Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 3, 2023

Il cordoglio dei politici

Tra i primi a commentare la tragica notizia è stata la premier Giorgia Meloni che, su Twitter, ha dichiarato: «Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica». Ma non è l'unica che ha voluto ricordare il senatore.

Sorridente, ironico, a volte pungente, sapevi prendermi in giro e prenderti in giro. Siamo stati insieme in tante battaglie, separati in altre. Ci siamo visti spesso anche di recente e non ho capito. Ciao Bruno, sei stato semplicemente un amico. pic.twitter.com/qcyNYyjuWr — Maria Elena Boschi (@meb) March 3, 2023

La capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, sui social ha ricordato Astorre così: «Sorridente, ironico, a volte pungente, sapevi prendermi in giro e prenderti in giro. Siamo stati insieme in tante battaglie, separati in altre. Ci siamo visti spesso anche di recente e non ho capito. Ciao Bruno, sei stato semplicemente un amico».

Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) March 3, 2023

Sconvolto è anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che, riguardo alla notizia della morte, ha dichiarato: «Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene». E, sempre dal Comune della Capitale, anche l'assessore a Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha voluto esprimere il suo dolore: «La notizia della tragica scomparsa di Bruno Astorre provoca sconcerto e dolore. Le sue qualità umane, lo spessore politico e l'impegno nelle istituzioni lasciano un ricordo indelebile in chi l'ha conosciuto. Un pensiero commosso alla sua famiglia, alla quale va il mio sincero cordoglio».

Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari. — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 3, 2023

Mentre l'ex segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, resta attonito di fronte alla notizia: «Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari». Parole a cui fanno eco anche quelle del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: «Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile e importante legame tra istituzioni e territorio. Una perdita dolorosa, per cui tutta la comunità del Movimento 5 Stelle si stringe vicino alla sua famiglia e ai suoi cari».

