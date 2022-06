Brunetta, scontro al comizio con un lavoratore: «Sei dipendente? Perché ca**o parli?»VIDEO

Botta e risposta tra il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e un lavoratore durante un comizio dello scorso 10 giugno in vista delle elezioni comunali di Mira, in Veneto. «Ah sei un dipendente! Che cosa chiede il tuo datore di lavoro?», chiede il ministro. «lo vada a chiedere a lui», replica l'altro per sentirsi poi rispondere in malo modo «e allora perché c... parli?». Il video dello scambio è diventato virale nelle ultime ore, e su twitter è in tendenza l'hashtag #Brunettadimettiti.

Nel video non si vede quanto accaduto prima del battibecco, con tutta probabilità l'interruzione da parte del lavoratore al discorso di Brunetta che avrà creduto fosse un imprenditore, alla cui categoria si stava rivolgendo. Lo scambio si è poi concluso senza possibilità di ribattere da parte dell'uomo:«No non parli perché il microfono ce l'ho io, quindi comando io».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA