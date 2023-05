Televisori, bonus rottamazioni: nuovo "tesoretto" in arrivo, come richiederlo

di Redazione web

Il bonus tv potrebbe tornare anche nel prossimo anno. L'esecutivo a guida Giorgia Meloni sarebbe propenso a rimettere in campo un "tesoretto" da stanziare per la rottamazione dei vecchi tv. D'altronde con il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, ed i bonus già elargiti per l'acquisto di decoder, potrebbe essere necessario per molte famiglie, acquistare una nuova tv, per evitare di rimanere intrappolati in un continuo scambio di telecomandi, tra tv e decoder.

Dal 2024

Secondo La Repubblica, sarebbe presente una misura ancora in bozza con uno stanziamento di 90 milioni di euro da destinare al 2024, per rendere disponibile il bonus rottamazione a partire dal prossimo anno. Un provvedimento del tutto simile al decreto del 2021: per avere il contributo sarebbe necessario avere un televisore acquistato prima del 2018, quindi con una tecnologia obsoleta, da smaltire in modo corretto ed ovviamente essere in regola con il canone Rai.

