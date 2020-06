Stati generali, i , i

accise energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione», ha detto «Chiedo immediato rispetto per la sentenza della Magistratura che impone restituzione di 3,4 miliardi di, impropriamente pagate dallee trattenute dallononostante la sentenza dellache ne impone la restituzione», ha detto

Bonomi:

La Cassa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per le ulteriori 4 settimane. Gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno liquidità. Le misure economiche Bandiera italiana si sono rivelate più problematiche di quelle Bandiera dell'Unione Europea

. Così, sempre con l'hastag #ServireItalia #StatiGenerali,il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, rinnova al tavolo con il governo , le critiche per la farraginosità degli interventi di sostegno.

Chiedo immediato rispetto per sentenza magistratura che impone restituzione di 3,4mld€ di accise energia, impropriamente pagate da #imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione. #ServireItalia #StatiGenerali pic.twitter.com/vYCPDrGJMC — Carlo Bonomi (@CarloBonomi_) June 17, 2020

«Qualcuno crede che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Voglio precisarlo molto chiaramente: le misure che abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti sono dedicate al sostegno delle imprese. Da parte di questo governo c'è una costante attenzione per il sostegno alle imprese. Per noi l'impresa è un pilastro della nostra società». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte incontrando Confindustria agli Stati Generali.



«Nessun pregiudizio da parte del governo, possiamo avere diversità di opinioni e valutazioni, ci sta, ma qui non c'è nessun pregiudizio ideologico. Preservare l'impresa e metterle in condizione di poter affrontare vigorosamente e in modo resiliente uno shock come questo è una priorità del nostro Paese, altrimenti non andiamo da nessuna parte», ha spiegato il capo del governo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l presidente diha denunciato al premier ​«gravi ritardi su Cig », e ha chiesto sia «misure a sostegno della liquidità» e poi che lo «restituisca subito alle3,4 miliardi disull'».