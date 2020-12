Governo, la ministra Elena Bonetti: «Pronta a dimettermi se Conte non ritira la task force»

La ministra Elena Bonetti - di Italia Viva, il partito di Renzi - è pronta a dimettersi qualora il Presidente del consiglio Conte non ritiri la task force che dovrebbe gestire il Recovy Plan. «Io sarei pronta a dimettermi nel momento in cui non avrei più la possibilità di rispondere al giuramento che ho fatto. Ho giurato sulla Costituzione Italiana che prevede un processo democratico che deve essere tutelato e mantenuto. Nel momento in cui non fossi messa nelle condizioni di rispettare questo giuramento, anche per coscienza personale, sì sarei pronta anche a dimettermi». Lo ha detto la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti a Radio Capital rispondendo alla domanda: «Se Conte non ritira la task forse lei sarebbe pronta a dimettersi?»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 09:06

