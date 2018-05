Le sue dichiarazioni hanno già fatto il giro dei social. Lei è Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia ed ex sottosegretario di Stato alla Pubblica amministrazione (sotto il Governo Letta): ospite su La7 a L’Aria che tira, la parlamentare bolzanina ha parlato dell’eventualità di nuove elezioni già in estate

, esprimendo un'idea quanto meno discutibile.Nel criticare il «suo» leader, che ha parlato di tornare alle urne, la Biancofiore si professa delusa: «Sono stupita dalle sue dichiarazioni perché andando a votare in estate consegneremo il Paese ai Cinque Stelle - ha detto, sotto gli occhi perplessi di Myrta Merlino - semplicemente perché a differenza del Nord, al Sud non possono permettersi di andare in vacanza, quindi andranno a votare e al Sud votano tutti Cinque Stelle».La Biancofiore propone un election day: elezioni politiche e regionali del Trentino Alto Adige insieme. «Nuove elezioni costerebbero 400 milioni di euro - insiste - la prima data utile sarebbe il 21 ottobre, per risparmiare un po' di soldi».