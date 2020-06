Asse Berlusconi-Salvini-Meloni: candidato unitario in quattro Regioni

Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia. Asse Forza Italia/Lega/Fratelli d'Italia per le regionali di settembre. Ecco i nomi tirati fuori dal cilindro dal centrodestra per affrontare la prossima scadenza elettorale.

Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra

Giorgia Meloni e Matteo Salvini.



«Si aggiungeranno - continuano i tre leader - alla squadra dei governatori uscenti che, dopo eccellenti prove di governo, sono stati confermati hanno annunciato Silvio Berlusconi «Si aggiungeranno - continuano i tre leader - alla squadra dei governatori uscenti che, dopo eccellenti prove di governo, sono stati confermati

Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto. I tre leader aggiungono che «il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle Comunali» e spiegano che «l'accordo è stato raggiunto in un clima di grande collaborazione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 14:58

