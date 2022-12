Berlusconi rimprovera Licia Ronzulli, la battuta: «Sei sempre al cesso». Cosa è successo

L'intervento di Silvio Berlusconi al palazzo delle Stelline a Milano, dove sabato Forza Italia ha organizzato un evento a sostegno della ricandidatura di Attilio Fontana alle prossime Regionali per il centrodestra, rischia di far scoppiare una nuova polemica sui toni di quella scatenata dalla battuta del Cav nello spogliatoio nel Monza.

Berlusconi: «Vi mando un pullman di tr*** se battete Juventus e Milan». Show del presidente del Monza alla cena con i giocatori

Berlusconi racconta del suo maestro di religione scappato dalla Russia: «Da sempre lotto per libertà»

Protagonista, stavolta, è Licia Ronzulli. Quando Berlusconi ha passato in rassegna gli esponenti forzisti per i ringraziamenti, si è soffermato sulla capogruppo al Senato. Non vedendola in platea, ha detto: «Licia, ma sei sempre al cesso tu?!». Ma questa non è stata l'unica battuta di Berlusconi, che ha anche dato un consiglio al candidato Fontana: «Ti devi pulire la barba….», gli ha detto in merito al look, da accanito sostenitore della rasatura quotidiana.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA