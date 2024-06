Berlusconi, Barbara pensa alla discesa in campo come il papà? Le parole al Tg1 e le reazioni: «È la prossima leader»

di Valerio Salviani

Un anno senza Berlusconi, ma «si parla tutti i giorni di lui». Lo dice Barbara Berlusconi, una dei cinque figli di Silvio, in un'intervista al Tg1 rilasciata in occasione dell'anniversario della morte del Cav.

L'eredità che ha lasciato, non quella economica ma quella politica, non è ancora stata raccolta da nessuno, tanto che alle elezioni europee (nelle quali Fi ha superato la Lega per preferenze) sul simbolo di Forza Italia c'era ancora la scritta "Berlusconi presidente". Un omaggio al fondatore voluto da Antonio Tajani che ha preso in mano il partito, ma anche la consapevolezza che quel nome ha ancora una certa presa sugli elettori.

Per questo, torna ciclicamente il discorso su quale dei cinque figli possa seguire le orme del papà e se mai qualcuno lo farà davvero. A sentire le parole di Barbara Berlusconi al Tg1, c'è chi ha pensato che forse la strada per lei potrebbe essere proprio quella di Palazzo Chigi in futuro.

Cosa ha detto Barbara Berlusconi al Tg1

Barbara Berlusconi è tornata a parlare pubblicamente in televisione.

Il prossimo leader di Forza Italia? Lei. Ascoltate e fate attenzione anche ai dettagli pic.twitter.com/9xRGKD0Ry8 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) June 11, 2024

In un'intervista al Tg1 insiste: è stato «un accanimento di una parte della magistratura politicizzata che è durato quasi 30 anni e che ne ha gravemente compromesso la salute. Mi auguro che venga presto approvata in Parlamento la riforma della giustizia», le sue parole. Parole da leader? Chissà. Gli stessi discorsi su un possibile futuro in politica sono stati fatti su Pier Silvio e su Marina, entrambi impegnati fortemente con Mediaset il primo e con Fininvest la seconda.

