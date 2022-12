Bankitalia boccia contante e flat tax

di Alessanda Severini

È severo il giudizio di Bankitalia sulla manovra di bilancio. Dalla lotta all’evasione al fisco, passando per la necessità di riduzione del debito pubblico le criticità individuate sono molteplici. Fabrizio Balassone, del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha prima di tutto colpito la scelta del governo di alzare il tetto all’uso del contante, rimuovere le multe per gli esercenti che non consentono di utilizzare il Pos fino a 60 euro e la rottamazione delle cartelle. Scelte che, dice «rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del paese che anima il Pnrr e con l’esigenza di continuare a ridurre l’evasione fiscale». In più, fa notare via Nazionale, anche «il contante ha costi legati alla sicurezza» che in percentuale sono «superiori a quelli delle carte di debito e credito». Infine «limitare l’uso del contante rappresenta un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione».



Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA