Fase 3, Azione: le proposte di Calenda per gli Stati Generali

“Interventi orizzontali e settoriali implementabili nel giro di settimane, enon di anni, per ripartire davvero a costo totale invariato e seguendo ledirettrici della politica industriale europea di cui sto scrivendo il rapportoper il Parlamento Europeo”. E’ quanto dichiara l'europarlamentare e leader diAzione Carlo Calenda parlando delle proposte di Azione per gli Stati Generali.



“Si tratta di provvedimenti orizzontali per tutte le imprese relativamente a:fiscalità, prevedendo una restituzione sotto forma di contributo a fondoperduto del II° acconto di novembre 2019 dell'IRAP e dell'IRES e conferma dellacancellazione del versamento del saldo 2019 e del I° acconto 2020 dell'IRAP alleimprese che attestano di aver subito una riduzione dell'attività economicacausa COVID; credito, con l'istituzione di una garanzia statale diretta suifinanziamenti bancari non garantiti al 100%, eliminando ogni tipo diintermediazione pubblica (SACE) oggi in vigore; bilancio, sospendendo surichiesta dell'imprenditore tutti gliammortamenti di conto economico dell'esercizio 2020. E poi ancora,ammortizzatori sociali, per i quali è prevista l'introduzione dei permessiretribuiti con anticipazione bancaria per sopperire ai ritardi della CassaIntegrazione in Deroga; lavoro, con ilripristino dell'ordinamento pre-Decreto Dignità in materia di contratti atermine; uniformare normative ambientali a livello nazionale e infine pagaretutti i debiti della PA ed estendere alle medie imprese l'accordo preventivosulle tasse da pagare. Oggi infatti-spiega Calenda-solo le imprese confatturato sopra ai 5 mdi possono accedere al regime di ‘adempimentocooperativo’ che consente di mettersi d'accordo in anticipo con l'autoritàfiscale sul carico fiscale. Bisogna abbassare questa soglia e includere quantomeno le imprese con un fatturato fino a cento milioni di euro. Ma le nostre proposte riguardano anche interventi verticali per alcuni singolisettori” continua.



“Automotive, quindi incentivi alla rottamazione; estensionedel credito di imposta affitti a luglio, agosto e settembre ed applicazioneanche ad Agenzie di Viaggio e ai Tour Operator per sostenere il turismo; abrogazione delle linee guida ANAC e revisionedelle competenze ANAC per quanto riguarda le infrastrutture, e incentivazione all'acquisto del rottame aifini del processo di decarbonizzazione e circolarità dell’industria siderurgicaper la metallurgia. Invece, riguardo all'ambiente e all'energia si prevede, trale altre cose, anche la creazione di un Fondo di garanzia per l'efficienzaenergetica per le famiglie dedicato agli interventi per edilizia e mobilitàelettrica e la costruzione dell’ infrastruttura per l’idrogeno. Ci auspichiamo-conclude il leader di Azione- di poter discutere di queste e altre nostreproposte con il Governo senza perdere tempo in chiacchiere ”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 17:08

