Augusta Montaruli parla alla Camera con la lingua dei segni ma nessuno la capisce: «Se l'aula avesse approvato la legge...»

Un applauso sincero partito dai componenti della Camera dei Deputati versoche, per la prima volta,. Una provocazione la sua che ha trovato impreparato il presidente di seduta Fabio Rampelli e l'aula stessa., ha rilevato Rampelli.La Montaruli ha risposto a tono:, oggi, e avrebbe compreso quello che avevo da dire».Il nuovo modo di prendere la parola è stato inaugurato durante un ordine del giorno volto a escludere le pensioni di invalidità ai fini del calcolo del reddito per avere diritto al Reddito di cittadinanza. Le è stato quindi chiesto di accompagnare il Lis con la parola.e quindi con chi le ha parlato ha evocato la «sordità come lingua madre», ha così scandito ogni parola, contemporaneamente traducendola nella lingua dei segni, o viceversa. L'applauso dell'aula è stato generale.