Atreju, Giorgia Meloni premia il Ct della Nazionale Roberto Mancini

«Grazie mister per la tua presenza. Noi saremo qui, con la bandiera tricolore, a tifare perché la nostra nazionale in Qatar la vogliamo vedere». Lo ha detto Giorgia Meloni durante la consegna del premio Atreju, che quest’anno consiste in un presepe, al tecnico della Nazionale Roberto Mancini. L’allenatore, prima di riceverlo ha dichiarato: «Sono venuto perché sapevo in cosa consisteva il premio».

Onorata di aver dato il nostro premio #Atreju21 al grande @robymancio, con l’affetto in sala di tantissimi Patrioti. Grazie, Mister! 🇮🇹 pic.twitter.com/AvXOvwK5ga — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 11, 2021



La leader di Fratelli d’Italia gli ha quindi consegnato il presepe spiegando che: "In un tempo nel quale si vorrebbe dire che il Natale non va celebrato, noi ti premiamo con un presepe tradizionale". Poi tutti i presenti in sala si sono alzati in piedi per intonare insieme l'inno di Mameli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA